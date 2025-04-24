Компания OpenAI заявила о готовности купить браузер Chrome, если регуляторы заставят Google продать его из-за антимонопольного дела.

В ходе антимонопольного разбирательства против Google представитель OpenAI Ник Терли заявил о заинтересованности компании в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его. Департамент юстиции США выиграл дело, признав Google монополистом в сфере поисковых услуг, и теперь рассматривает возможные меры, включая разделение бизнеса.

Департамент юстиции предложил принудительную продажу Chrome как способ ослабить доминирование Google. Во время слушаний по этому вопросу представитель OpenAI выразил готовность приобрести браузер. Ранее компания уже сталкивалась с ограничениями со стороны Google, когда та отказалась предоставлять данные поиска для проекта SearchGPT.





Суд еще не принял окончательного решения, а Google намерен обжаловать вердикт. Однако интерес OpenAI к Chrome указывает на потенциальные изменения в индустрии, если регуляторы пойдут на радикальные меры. Помимо возможной продажи браузера, рассматривается вариант обязательного доступа конкурентов к поисковым данным Google.





Этот случай стал частью более масштабного антимонопольного дела, где OpenAI фигурирует как компания, пострадавшая от доминирования Google. Решение суда может существенно изменить расстановку сил в технологической отрасли и открыть новые возможности для конкурентов.