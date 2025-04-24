Компания AMD подготовила к выпуску видеокарту Radeon RX 9060 XT на архитектуре RDNA 4 для конкуренции с NVIDIA RTX 5060.

AMD планирует выпустить новую видеокарту Radeon RX 9060 XT 18 мая 2025 года. Устройство станет вторым чипом на архитектуре RDNA 4 и будет использовать 4-нм процесс Navi 44. По характеристикам он составляет ровно половину от топового Navi 48 в линейке RX 9070.

Карта получит 32 вычислительных блока, что соответствует 2048 потоковым процессорам, 64 AI-ускорителям и 32 RT-ядрам. Объем памяти составит 8 или 16 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и пропускной способностью 320 ГБ/с. Интерфейс подключения - PCIe 5.0 x8. Несмотря на скромное количество шейдерных блоков, карта сможет разгоняться выше 3,2 ГГц.

Анонс назначен на воскресенье перед выставкой Computex 2025 в Тайбэе, где AMD может провести отдельное мероприятие для игровых решений. Ожидается, что RX 9060 XT составит конкуренцию NVIDIA RTX 5060, подобно тому как RX 9070 конкурирует с RTX 5070.

Одновременно появились слухи о задержке более мощной модели RX 9070 GRE до четвертого квартала 2025 года. Эта карта должна получить 48 вычислительных блоков и 192-битную шину памяти. На том же мероприятии AMD может представить мобильные версии линейки RX 9070.