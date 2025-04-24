Независимые тесты выявили температурные точки на плате видеокарт RTX 50, достигающие 100°C в зоне питания

Независимые исследования Igor's Lab показали, что новые видеокарты NVIDIA серии RTX 50 имеют проблему с перегревом определенных участков печатной платы. В зоне питания компонентов зафиксированы температуры выше 100°C, хотя сам графический процессор остается в пределах 80°C.

Проблема связана с конструкцией многослойных печатных плат, где тонкие медные слои и переходные отверстия ограничивают теплоотвод. Учитывая, что производители видеокарт, такие как Palit, PNY и MSI, следуют эталонному дизайну NVIDIA, проблема заложена изначально во многих видеокартах семейства.

Оказалось, что ещё флагманская RTX 4090 предыдущего поколения демонстрировала похожую картину перегрева зон питания. Однако руководства NVIDIA по тепловому проектированию не учитывали реальные условия работы в обычных ПК, предполагая идеальное охлаждение в аэродинамической трубе.

Тесты показали, что простая модификация с добавлением термопрокладки между проблемной зоной и задней пластиной снижает температуру на 8-12°C. Однако производители не стали вносить такие изменения, так как официальные рекомендации NVIDIA не содержали соответствующих указаний.

Эксперты отмечают, что проблема не угрожает надежности видеокарт, но может сокращать срок службы компонентов питания. Пользователям рекомендуется следить за системой охлаждения в корпусе ПК, особенно при разгоне.