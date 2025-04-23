Разработчики из Red Soul Games выпустили хоррор-головоломку Post Trauma для Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S после трех лет разработки

Игра Post Trauma от студии Red Soul Games наконец вышла после трех лет разработки. Она доступна на PC через Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для Steam есть эксклюзивное Supporter Edition, включающее полный саундтрек от композитора Myuu.

Разработчики выразили благодарность всем, кто поддерживал проект с момента первой демо-версии на Itch.io до анонса с издателем Raw Fury и презентаций на крупных игровых выставках по всему миру. Несмотря на небольшой размер команды, им удалось реализовать задуманное и выпустить готовый продукт.

Post Trauma представляет собой хоррор-головоломку, вдохновленную классическими survival horror играми. Игроки берут на себя роль Романа, который оказывается в искаженной реальности, показанной через ретро-кинематографическую призму. Разработчики предупреждают, что игра рассчитана на тех, кто ищет сложные испытания.

Создатели просят игроков сообщать о возможных проблемах на форуме Steam и оставлять отзывы, если игра понравилась. История Post Trauma постоянно держит в напряжении, постепенно раскрывая свои тайны, а игрокам предстоит найти способ вернуться домой.