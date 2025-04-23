Garmin Fenix 8 Solar оказался похож на предыдущую модель

Специалисты разобрали новые умные часы Garmin Fenix 8 Solar и обнаружили интересные детали. Оказалось, что в премиальном гаджете за 1199 долларов используются многие компоненты от предыдущей модели Fenix 7X Solar.

Сходства включают тот же дисплей Sharp LS014B7DD01, основной процессор NXP i.MX RT500 и сенсорный чип Ambiq Micro Apollo 3. Однако есть и нововведения - улучшенный чип Synaptics для навигации с поддержкой всех основных спутниковых систем, более емкий аккумулятор на 618 мАч, а также добавленные микрофон и динамик.

Эти изменения позволили реализовать новые функции вроде голосовых команд и сообщений. Также в Fenix 8 Solar появился новый акселерометр и гироскоп от STMicroelectronics и 32 ГБ встроенной памяти.

Несмотря на использование старых компонентов, часы получили обновленный интерфейс с дополнительными функциями, доступными только новому поколению. Эксперты отмечают, что такой подход позволяет компании снижать затраты на разработку, сохраняя при этом ключевые улучшения.