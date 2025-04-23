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Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
Компания Casio представила новые часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG с уникальным дизайном, вдохновленным африканской лягушкой-голиафом

Casio анонсировала премиальную модель часов G-Shock из линейки MR-G для профессионального дайвинга. Новинка MRG-BF1000RG получила необычный дизайн с использованием различных оттенков зеленого цвета, повторяющего окраску самой крупной в мире лягушки - голиафа.  
Корпус часов изготовлен из титана с особым покрытием из карбида титана, что обеспечивает водонепроницаемость до 200 метров. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла зеленого цвета, напоминающего глаза лягушки и улучшающего прием радиосигналов точного времени.  

Для дайверов предусмотрены специальные функции: отслеживание времени погружения с точностью до секунды, запись до 30 погружений, индикация времени отдыха. Сферическое сапфировое стекло с антибликовым покрытием обеспечивает хорошую читаемость показаний под водой.  

Часы работают от солнечной батареи и поддерживают автоматическую корректировку времени в разных регионах мира. Через Bluetooth можно управлять настройками со смартфона.  

Продажи новинки начнутся 23 мая по рекомендованной цене 572 000 иен (около 4079 долларов). Такие премиальные модели Casio обычно доступны только через официальный сайт компании и специализированные магазины часов.

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#casio
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