Французская камера Pixii Max с полнокадровым сенсором показала результаты близкие к Leica M11 в независимых тестах

Французский производитель Pixii представил полнокадровую дальномерную камеру Max с 24-мегапиксельным сенсором. По данным тестов DxOMark, новинка набрала 93 балла, уступив флагманской Leica M11 (100 баллов), но превзойдя Leica M10 (86 баллов) с аналогичным разрешением.

При цене 4799 евро за базовую версию Pixii Max позиционируется как более доступная альтернатива Leica, чья модель M11 стоит 8750 евро. Камера особенно хорошо проявила себя в условиях низкой освещенности, демонстрируя сравнимую с Leica M10 детализацию при более высоких значениях ISO.

Эксперты отметили, что Pixii Max не имеет явных слабых мест, хотя и не дотягивает до абсолютного лидерства Leica M11. Для ценителей дальномерных камер новинка представляет интересный вариант - ее сенсор превосходит предыдущее поколение Leica M10 при сопоставимой стоимости.

Интересно, что более доступная Nikon Z7 II с 45 МП сенсором показала результат на 7 баллов выше Pixii Max. Однако для поклонников именно дальномерного формата французская камера остается единственной реальной альтернативой продукции Leica.