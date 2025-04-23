Компания Xiaomi представила в Индии самые доступные умные часы Redmi Watch Move с ярким экраном и автономностью до 14 дней

Xiaomi запустила в Индии новые бюджетные умные часы Redmi Watch Move. По заявлениям производителя, это самая доступная модель в линейке бренда - даже дешевле, чем предыдущая версия Redmi Watch 5 Active. При этом устройство получило яркий AMOLED-экран с пиковой яркостью 600 нит и функцией Always-on Display.

Часы обладают внушительной автономностью - до 14 дней работы без подзарядки. Правда, при активации постоянного отображения информации этот срок сокращается до 2 дней. Производитель заявляет о высокой точности мониторинга пульса (97%) и подсчета шагов (98.5%), хотя эти данные получены в ходе внутренних тестов компании.

Устройство умеет измерять уровень кислорода в крови, стресс, качество сна, потребление калорий и женский цикл. Оно работает на HyperOS, что обеспечивает хорошую интеграцию со смартфонами Redmi и Xiaomi. Корпус часов имеет защиту по стандарту IP68 и поддерживает сменные ремешки разных цветов.



Redmi Watch Move уже доступны для заказа на официальном сайте Xiaomi в Индии по цене 1999 рупий (около 23,5 долларов). При такой стоимости часы предлагают неожиданно богатый функционал, хотя и с некоторыми компромиссами в производительности и точности измерений.