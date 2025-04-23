Пользователи iPhone в ЕС получили возможность легко устанавливать эмуляторы Nintendo Switch благодаря обновлению AltStore после принятия DMA

После вступления в силу закона о цифровых рынках (DMA) в Европейском союзе ситуация с установкой сторонних приложений на iPhone изменилась. Обновленный AltStore теперь позволяет устанавливать эмуляторы без необходимости джейлбрейка. Особенно важно, что появилась поддержка JIT-компиляции, необходимой для корректной работы эмуляторов.

В новой версии AltStore Classic уже предустановлен эмулятор meloNX для игр Nintendo Switch, а также Dolphin для старых консолей. Хотя Nintendo продолжает бороться с эмуляторами через суды, полностью закрыть их пока не удалось. Важно отметить, что пользователям рекомендуется запускать только те игры, оригинальные копии которых у них есть.

Главное удобство обновленного AltStore - отсутствие необходимости держать AltServer на компьютере во время первоначальной установки. Новый инструмент StikDebug значительно упрощает процесс JIT-компиляции, что особенно важно для ресурсоемких эмуляторов.

К сожалению, пользователи за пределами ЕС не могут воспользоваться AltStore PAL. Им по-прежнему требуется подключать устройство к компьютеру каждые семь дней. Эти изменения явно не обрадовали ни Apple, теряющую контроль над экосистемой, ни Nintendo, чьи усилия по борьбе с пиратством стали менее эффективными.