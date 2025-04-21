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ddr22
Представлен дизайн Motorola Moto G86 с тройной камерой и плоским экраном
Новые рендеры Moto G86 раскрыли изменения по сравнению с предыдущей моделью.

Появились промо-рендеры нового смартфона Motorola Moto G86, демонстрирующие изменения в дизайне. В отличие от Moto G85, новинка получила тройную основную камеру и плоский экран с тонкими рамками. Дизайн задней панели теперь больше напоминает флагманскую линейку Edge 50.  

Пока неизвестны точные характеристики камер и другие технические детали, но ожидается, что базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти будет стоить около 330 евро. Устройство будет доступно как минимум в четырех цветах, включая золотой и красный варианты.  

Этот анонс следует за недавним выходом Moto G Stylus (2025) в США и обновлением линейки Edge. Motorola продолжает расширять ассортимент, предлагая элементы премиального дизайна в более доступных моделях. Точная дата выхода Moto G86 пока не раскрывается.

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#motorola moto g86
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