Новые рендеры Moto G86 раскрыли изменения по сравнению с предыдущей моделью.

Появились промо-рендеры нового смартфона Motorola Moto G86, демонстрирующие изменения в дизайне. В отличие от Moto G85, новинка получила тройную основную камеру и плоский экран с тонкими рамками. Дизайн задней панели теперь больше напоминает флагманскую линейку Edge 50.

Пока неизвестны точные характеристики камер и другие технические детали, но ожидается, что базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти будет стоить около 330 евро. Устройство будет доступно как минимум в четырех цветах, включая золотой и красный варианты.

Этот анонс следует за недавним выходом Moto G Stylus (2025) в США и обновлением линейки Edge. Motorola продолжает расширять ассортимент, предлагая элементы премиального дизайна в более доступных моделях. Точная дата выхода Moto G86 пока не раскрывается.