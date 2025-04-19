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ddr22
Разработчики Days Gone Remastered рассказали о новых режимах игры
Создатели Days Gone Remastered раскрыли детали о режимах Speedrun и Permadeath в обновленной версии игры.

Кевин МакАллистер, креативный директор Bend Studio, поделился подробностями о новых функциях предстоящего ремастера Days Gone. Игра получит три новых режима: Horde Assault с увеличенными до 800 фрикеров ордами, Speedrun с отслеживанием времени прохождения и жесткий Permadeath, где смерть персонажа означает конец игры.

Особое внимание уделено графическим улучшениям для PS5 — усиленному освещению, теням и туману, делающим мир более реалистичным. Ночью стало темнее, а лунный свет выглядит естественнее. Фоторежим также получил новые возможности для съемки окружения.

Режим Permadeath предлагает два варианта сложности: полное прохождение с нуля после смерти или возврат к началу текущего акта. МакАллистер пошутил, что главной причиной смертей, вероятно, станут столкновения с деревьями. Для успешного прохождения он советует тщательнее планировать действия и выбирать лагерь Таккера в начале игры для доступа к лучшему оружию.

Ремастер Days Gone выйдет 25 апреля на PS5 и PC, сохранив все особенности оригинальной игры, но с улучшенной графикой и новыми возможностями для игроков, ищущих экстремальных испытаний.

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#days gone
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