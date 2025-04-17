Компания Ubisoft открыла исходный код инструмента Chroma, который помогает разработчикам учитывать потребности игроков с дальтонизмом.

Ubisoft сделала общедоступным свой инструмент Chroma, предназначенный для тестирования игр на удобство для людей с дальтонизмом. Программа, которая несколько лет использовалась внутри компании, теперь доступна всем разработчикам как open-source проект на GitHub.

Chroma накладывает фильтры на изображение, позволяя увидеть игру так, как её воспринимают люди с различными формами цветовой слепоты. Инструмент работает в реальном времени, не влияя на производительность, и поддерживает горячие клавиши для удобства тестирования. Разработка Chroma началась в 2021 году в индийском отделе контроля качества Ubisoft. Сейчас инструмент использует алгоритм Color Oracle и может применяться как на одном, так и на двух экранах одновременно. Компания надеется, что открытый доступ к Chroma поможет всей индустрии создавать более доступные игры.