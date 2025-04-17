Компания Chuwi обновила бюджетный планшет Hi10 X1 более мощным процессором

Chuwi обновила свой бюджетный планшет Hi10 X1, заменив процессор Intel N100 на более производительный N150. Хотя это не делает устройство мощным, оно остаётся хорошим вариантом для базовых задач. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а для хранения данных используется 256 ГБ SSD с интерфейсом SATA. Планшет работает на Windows 11 и поддерживает множество x86-приложений. Экран с разрешением 1280 × 800 пикселей выполнен по технологии IPS, но не отличается высокой яркостью или контрастностью. Камеры скромные — 8 МП на задней панели и 5 МП для видеозвонков.

Из плюсов — поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и неплохой набор портов, включая USB-C с выводом изображения и micro-HDMI. Клавиатура продаётся отдельно за $30. Устройство весит около 610 грамм и оснащено аккумулятором на 3400 мАч. Стоимость новой версии на официальном сайте Chuwi составляет $209.