Компания GALAX представила эксклюзивную версию GeForce RTX 5090D HOF XOC Limited Edition с улучшенной системой питания для экстремального разгона

GALAX объявила о скором выходе ограниченной серии видеокарт GeForce RTX 5090D HOF XOC Edition, предназначенной для китайского рынка. Это флагманская модель линейки Hall of Fame, разработка которой заняла больше времени по сравнению с более доступными вариантами General и 1-Click, представленными ранее.

Карта создана для энтузиастов экстремального разгона и получила доработанную систему питания с дополнительным разъемом. Прототипы этой модели уже использовались оверклокерами для установки рекордов с жидким азотом. В отличие от них, розничная версия будет оснащена воздушным охлаждением, но точные детали дизайна пока не раскрываются. Производитель позиционирует новинку как решение для тех, кто ищет максимальную производительность. Ожидается, что видеокарта поступит в продажу в ближайшее время, но ее цена будет значительно выше стандартных моделей. Это специальное предложение для ограниченного круга покупателей, ценящих эксклюзивность и рекордные показатели.