Генеральный менеджер серии заявил о долгосрочных планах Blizzard по поддержке Diablo, которые рассчитаны как минимум на десятилетие

В недавнем интервью изданию Game File генеральный менеджер серии Diablo Род Фергюссон раскрыл долгосрочные планы Blizzard относительно Diablo. По его словам, студия разработала детальную дорожную карту поддержки игры, рассчитанную на ближайшие 10-12 лет. Это означает, что поклонникам серии не стоит ожидать анонса Diablo V как минимум до 2033 года.

Фергюссон подчеркнул, что команда разработчиков сосредоточена на том, чтобы дать игрокам именно тот контент, который они хотят. Хотя конкретные детали планов остаются в секрете, менеджер отметил, что перспективы развития Diablo выглядят действительно вдохновляюще. Такой подход соответствует традициям серии — между выходом Diablo II и III прошло 12 лет, а между третьей и четвертой частями — 11 лет.

Интересно, что первоначально Фергюссон говорил даже о 12-летней перспективе, но в итоге остановился на 10-летнем плане. Учитывая, что самый короткий промежуток между релизами Diablo составлял 4 года (между первой и второй частями), десятилетний цикл поддержки Diablo IV выглядит вполне логичным продолжением сложившейся традиции.



Стоит отметить, что подобные долгосрочные обязательства стали возможны благодаря переходу Blizzard на модель игры как сервиса. Diablo IV изначально создавалась с расчетом на многолетнюю поддержку, регулярные обновления и дополнения. Первое крупное расширение для игры уже анонсировано на 2026 год, что подтверждает серьезность намерений разработчиков.