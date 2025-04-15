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ddr22
Asus представила умные часы VivoWatch 6 Aero с измерением давления и ЭКГ по пальцу
Компания Asus анонсировала VivoWatch 6 Aero — первые часы с замером давления через кончик пальца.

Компания Asus раскрыла подробности о новых умных часах VivoWatch 6 Aero, которые стали первым в мире носимом устройством с возможностью измерения артериального давления и снятия электрокардиограммы (ЭКГ) через кончик пальца. Это продолжение линейки, начатой моделью VivoWatch 5 Aero, которая до сих пор остается единственным устройством, способным снимать ЭКГ таким нестандартным способом.  

Новая модель сохранила компактные размеры — экран AMOLED диагональю всего 1,1 дюйма и вес 27 грамм, что делает часы похожими на бюджетные фитнес-трекеры. Однако их функционал значительно расширен. Помимо уже привычных измерений уровня кислорода в крови и пульса, VivoWatch 6 Aero получили возможность мониторинга артериального давления. Производитель подчеркивает, что устройство соответствует стандарту Software as a Medical Device (SaMD), но не является медицинским прибором и не предназначено для диагностики заболеваний.  

Часы оснащены встроенным GPS и аккумулятором емкостью 135 мАч, которого хватит примерно на неделю работы. Устройство имеет защиту от воды по стандарту 5 ATM, хотя точный рейтинг IP не указан. Пока компания не сообщила точную дату выхода и стоимость новинки, но учитывая, что предыдущая модель VivoWatch 5 Aero до сих пор продается по цене на 30% ниже первоначальной (129,99 долларов), можно ожидать схожей ценовой политики.  

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#vivowatch 6 aero
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