В Redmi Turbo 4 Pro установили аккумулятор и новый чипсет Qualcomm перед скорым анонсом.

В сети появились новые подробности о готовящемся к выходу смартфоне Redmi Turbo 4 Pro от Xiaomi. Согласно данным инсайдера Smart Pikachu, устройство получит аккумулятор емкостью 7500 мАч. Особенностью этой батареи станет использование кремний-углеродной технологии, которая позволяет увеличить емкость без существенного роста габаритов.

Помимо впечатляющей автономности, Redmi Turbo 4 Pro станет одним из первых смартфонов на новом процессоре Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. По предварительным тестам, этот чип демонстрирует производительность на уровне флагманского Snapdragon 8 Gen 3. В дополнение к мощной начинке устройство получит премиальное оформление — стеклянный корпус с металлической рамкой.

Интересно, что для международного рынка, в частности Индии, этот смартфон может выйти под брендом Poco как модель F7. Однако эксперты сомневаются, что глобальная версия получит такой же емкий аккумулятор — исторически Poco-версии Xiaomi-смартфонов оснащались менее вместительными батареями по сравнению с оригинальными китайскими моделями.

Ожидается, что презентация Redmi Turbo 4 Pro состоится уже в конце этого месяца. Устройство позиционируется как производительный среднебюджетник.