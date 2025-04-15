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ddr22
Redmi Turbo 4 Pro получил аккумулятор 7500 мАч и Snapdragon 8s Gen 4 по данным инсайдеров
В Redmi Turbo 4 Pro установили аккумулятор и новый чипсет Qualcomm перед скорым анонсом.

В сети появились новые подробности о готовящемся к выходу смартфоне Redmi Turbo 4 Pro от Xiaomi. Согласно данным инсайдера Smart Pikachu, устройство получит аккумулятор емкостью 7500 мАч. Особенностью этой батареи станет использование кремний-углеродной технологии, которая позволяет увеличить емкость без существенного роста габаритов.  

Помимо впечатляющей автономности, Redmi Turbo 4 Pro станет одним из первых смартфонов на новом процессоре Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. По предварительным тестам, этот чип демонстрирует производительность на уровне флагманского Snapdragon 8 Gen 3. В дополнение к мощной начинке устройство получит премиальное оформление — стеклянный корпус с металлической рамкой.  

Интересно, что для международного рынка, в частности Индии, этот смартфон может выйти под брендом Poco как модель F7. Однако эксперты сомневаются, что глобальная версия получит такой же емкий аккумулятор — исторически Poco-версии Xiaomi-смартфонов оснащались менее вместительными батареями по сравнению с оригинальными китайскими моделями.  

Ожидается, что презентация Redmi Turbo 4 Pro состоится уже в конце этого месяца. Устройство позиционируется как производительный среднебюджетник. 

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#redmi turbo 4 pro
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