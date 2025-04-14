Журналисты назвали режим мыши для Joy-Con на Switch 2 неудобным, несмотря на точное отслеживание движений

Несколько журналистов, получивших возможность протестировать Nintendo Switch 2 перед релизом, выразили серьезные опасения по поводу эргономики Joy-Con в режиме компьютерной мыши. Особенно резкой оказалась критика от Eurogamer — их тестеры отметили, что контроллеры крайне неудобно лежат в руке при использовании на плоской поверхности.

Основная проблема заключается в форме Joy-Con. Созданные прежде всего для игр в руках, они плохо адаптированы для работы на столе — тонкий корпус и расположение кнопок вызывают напряжение в кистях при длительном использовании. При этом журналисты подтвердили, что технология отслеживания движений работает безупречно, обеспечивая мгновенную реакцию.

Некоторые тестеры, в частности представитель Gizmodo Алекс Кранц, оказались более лояльны к новому режиму. Однако большинство сходится во мнении, что для комфортной игры в стратегии вроде Civilization 7 или шутеры типа Metroid Prime 4 потребуются специальные аксессуары от третьих производителей.





Nintendo позиционирует эту функцию как альтернативу профессиональным контроллерам, но пока сложно сказать, насколько она будет востребована. Компания сохранила традиционную форму Joy-Con, пожертвовав эргономикой ради универсальности. Окончательные выводы можно будет сделать после релиза консоли 5 июня, когда больше игроков смогут лично оценить новую функциональность.