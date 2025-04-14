Компания Nothing объявила что CMF Phone 2 Pro будет поставляться с зарядным устройством, но только для индийского рынка

Компания Nothing готовится к запуску нового смартфона CMF Phone 2 Pro, который выйдет 28 апреля вместе с тремя моделями беспроводных наушников. Хотя технические характеристики устройства пока остаются загадкой, сооснователь компании Аккис Эвангелидис раскрыл важную деталь о комплектации. В отличие от предыдущих моделей Nothing, CMF Phone 2 Pro будет поставляться с зарядным устройством — но только для индийского рынка.

На своей странице в X Эвангелидис опубликовал фотографию розничной упаковки смартфона, где четко видно место для двухконтактного зарядного устройства. При этом из формулировки поста следует, что в других регионах телефон по-прежнему будет продаваться без зарядного блока. Такой подход не является чем-то необычным — например, OnePlus 13R тоже комплектуется зарядным устройством только для американского рынка.





Что касается характеристик, то пока можно лишь предполагать. Предыдущая модель, CMF Phone 1, оснащалась аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. Ожидается, что новая версия либо сохранит эти параметры, либо превзойдет их. Пока неясно, как быстро будет заряжаться CMF Phone 2 Pro, но наличие зарядного устройства в комплекте для Индии определенно порадует местных покупателей.





Это решение демонстрирует гибкий подход Nothing к разным рынкам. В то время как многие производители полностью отказались от включения зарядных устройств в комплект, компания Карла Пея выбрала дифференцированную стратегию. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности о новом смартфоне и понять, какие еще сюрпризы подготовила Nothing для своих поклонников.





Ситуация с зарядными устройствами продолжает оставаться болезненной темой для многих пользователей. Решение Nothing предлагать их только в определенных регионах может вызвать недовольство среди фанатов бренда в других странах. Однако это может быть продиктовано особенностями местного законодательства или рыночными предпочтениями. В любом случае, скоро станет ясно, оправдает ли CMF Phone 2 Pro ожидания потребителей.