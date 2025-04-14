Компания Intel представила в Китае программу IPO для автоматического разгона процессоров Arrow Lake, повышающую производительность на 10%

Intel тихо запустила в Китае новую программу оптимизации производительности под названием IPO (Intel Performance Optimizations). Эта система предназначена для процессоров Arrow Lake, чья производительность при запуске не оправдала ожиданий. В настоящее время технология тестируется на предсобранных компьютерах китайских производителей, таких как Maxsun.

Программа IPO предлагает золотую середину между стандартными настройками и ручным разгоном. Она автоматически применяет оптимизированные профили, регулируя частоты P-ядер и E-ядер, скорость кольцевой шины, параметры межсоединений NGU и D2D, лимиты мощности (PL1 и PL2), а также настройки оперативной памяти. В одном из тестов это позволило увеличить частоту ядер на 200 МГц и поднять скорость RAM с DDR5-8000 до DDR5-8400, что дало прирост в 10% FPS в играх.





Решение появилось после того, как первые тесты Arrow Lake показали неудовлетворительные результаты — некоторые чипы даже уступали предыдущему поколению. С декабря Intel пытается исправить ситуацию через обновления микрокода, но с переменным успехом. IPO может стать более эффективным способом раскрыть потенциал этих процессоров.





Хотя пока программа доступна только в Китае, ходят слухи, что Intel может предложить аналогичные BIOS-пресеты для глобального рынка. Если инициатива окажется успешной, это сделает системы на Arrow Lake более конкурентоспособными против процессоров AMD Ryzen 9000.





Важно отметить, что в случае с IPO гарантийные обязательства берут на себя продавцы предсобранных систем, а не Intel. Компания пока не раскрывает планов по расширению программы на другие регионы, продолжая работать над улучшением производительности своих новейших процессоров. Этот шаг демонстрирует, насколько серьезно Intel относится к конкуренции на рынке CPU.