Компания Sony объявила цены на телевизоры Bravia 2025 года, которые оказались выше ожидаемых, особенно для американского рынка

Sony официально объявила цены на новые телевизоры Bravia 2025 года для рынков США, Великобритании и Европы. Главной неожиданностью стало то, что флагманская QD-OLED модель Bravia 8 II в США окажется дороже, чем предполагалось изначально. Вместо обещанного снижения цены по сравнению с предшественником A95L, новинка стартует с 3999,99 долларов за 65-дюймовую версию, что на 500 долларов больше, чем стоила аналогичная модель прошлого поколения при запуске.

Для европейского рынка ситуация выглядит более благоприятной — там Bravia 8 II, напротив, подешевела. Стартовая цена составит 2499,99 фунтов или 2599,99 евро против 2999,99 фунтов и 3299,99 евро за A95L. Это делает новую модель более конкурентоспособной по сравнению с предложениями LG и Samsung в регионе. При этом в США Bravia 8 II оказывается существенно дороже аналогов от конкурентов с такими же панелями — LG G5 и Samsung S95F, которые стоят по 2499 долларов.





В линейке также представлена Mini LED модель Bravia 5, которая придет на смену X90L. В США она будет доступна в размерах от 55 до 98 дюймов по цене от 1699,99 долларов. Для североамериканского рынка Sony подготовила еще и бюджетную модель Bravia 2 II с ценником от 699,99 долларов. В Европе Bravia 5 стартует с 1499,99 фунтов или 1549,99 евро.





Компания не стала комментировать причины неожиданного роста цен именно на американском рынке. Аналитики предполагают, что это может быть связано с новыми тарифами, но официального подтверждения нет. Поставки Bravia 8 II в Европе начнутся 6 июня, а Bravia 5 появится в продаже уже 23 мая.





Такое ценовое позиционирование вызывает вопросы у экспертов, особенно учитывая жесткую конкуренцию на рынке премиальных телевизоров. Потребителям теперь предстоит решить, стоят ли технологические улучшения новых моделей Sony дополнительных денег по сравнению с более доступными аналогами от других производителей. Окончательный вердикт можно будет вынести только после полноценных тестов и сравнений.