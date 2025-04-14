Sony официально объявила цены на новые телевизоры Bravia 2025 года для рынков США, Великобритании и Европы. Главной неожиданностью стало то, что флагманская QD-OLED модель Bravia 8 II в США окажется дороже, чем предполагалось изначально. Вместо обещанного снижения цены по сравнению с предшественником A95L, новинка стартует с 3999,99 долларов за 65-дюймовую версию, что на 500 долларов больше, чем стоила аналогичная модель прошлого поколения при запуске.
Для европейского рынка ситуация выглядит более благоприятной — там Bravia 8 II, напротив, подешевела. Стартовая цена составит 2499,99 фунтов или 2599,99 евро против 2999,99 фунтов и 3299,99 евро за A95L. Это делает новую модель более конкурентоспособной по сравнению с предложениями LG и Samsung в регионе. При этом в США Bravia 8 II оказывается существенно дороже аналогов от конкурентов с такими же панелями — LG G5 и Samsung S95F, которые стоят по 2499 долларов.
В линейке также представлена Mini LED модель Bravia 5, которая придет на смену X90L. В США она будет доступна в размерах от 55 до 98 дюймов по цене от 1699,99 долларов. Для североамериканского рынка Sony подготовила еще и бюджетную модель Bravia 2 II с ценником от 699,99 долларов. В Европе Bravia 5 стартует с 1499,99 фунтов или 1549,99 евро.
Компания не стала комментировать причины неожиданного роста цен именно на американском рынке. Аналитики предполагают, что это может быть связано с новыми тарифами, но официального подтверждения нет. Поставки Bravia 8 II в Европе начнутся 6 июня, а Bravia 5 появится в продаже уже 23 мая.
Такое ценовое позиционирование вызывает вопросы у экспертов, особенно учитывая жесткую конкуренцию на рынке премиальных телевизоров. Потребителям теперь предстоит решить, стоят ли технологические улучшения новых моделей Sony дополнительных денег по сравнению с более доступными аналогами от других производителей. Окончательный вердикт можно будет вынести только после полноценных тестов и сравнений.