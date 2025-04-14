Samsung официально анонсировала новый среднебюджетный смартфон Galaxy M56 5G, разместив тизер на Amazon India перед запуском 17 апреля. Устройство получилось тоньше (7,2 мм), чем похожая модель Galaxy A56 5G, но с более консервативным дизайном — производитель отказался от фирменного решения "Key Island" в пользу плоской боковой грани.
Основная особенность новинки — тройная основная камера с 50 МП главным сенсором (с оптической стабилизацией), 8 МП ультраширокоугольным модулем и 2 МП макрокамерой. Несмотря на скромные характеристики двух из трех камер, Samsung позиционирует систему как "Monster Camera", делая ставку на специальный AI-процессор для улучшения ночной съемки. Фронтальная 12 МП камера умеет записывать HDR-видео в 10-битном формате, что для своего ценового сегмента действительно впечатляет.
Экран sAMOLED стал на 33% ярче по сравнению с предшественником Galaxy M55, а рамки уменьшились на 36%. Особого внимания заслуживает защитное стекло Gorilla Glass Victus+, которое редко встречается в устройствах этого класса. Samsung явно пытается выделить новинку на фоне конкурентов, предлагая флагманские технологии по более доступной цене.
Интересно, что при схожих характеристиках с Galaxy A56, новая модель получила другое оформление камерного модуля (в виде таблетки) и упрощенный дизайн. Производитель также добавил набор AI-инструментов для редактирования фото, включая функцию удаления объектов. Ценовой диапазон пока не раскрыт, но учитывая позиционирование серии M, можно ожидать более демократичную стоимость по сравнению с A56.
Этот анонс подтверждает стратегию Samsung по расширению линейки 5G-смартфонов среднего уровня. Компания продолжает переносить премиальные технологии в более доступные устройства, что должно усилить ее позиции в конкурентном сегменте. Остается дождаться официального релиза, чтобы оценить, насколько удачным получился этот баланс между ценой и характеристиками.