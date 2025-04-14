Компания Samsung представила среднебюджетный смартфон Galaxy M56 5G с защитным стеклом Gorilla Glass Victus+ и HDR-камерой для селфи

Samsung официально анонсировала новый среднебюджетный смартфон Galaxy M56 5G, разместив тизер на Amazon India перед запуском 17 апреля. Устройство получилось тоньше (7,2 мм), чем похожая модель Galaxy A56 5G, но с более консервативным дизайном — производитель отказался от фирменного решения "Key Island" в пользу плоской боковой грани.

Основная особенность новинки — тройная основная камера с 50 МП главным сенсором (с оптической стабилизацией), 8 МП ультраширокоугольным модулем и 2 МП макрокамерой. Несмотря на скромные характеристики двух из трех камер, Samsung позиционирует систему как "Monster Camera", делая ставку на специальный AI-процессор для улучшения ночной съемки. Фронтальная 12 МП камера умеет записывать HDR-видео в 10-битном формате, что для своего ценового сегмента действительно впечатляет.

Экран sAMOLED стал на 33% ярче по сравнению с предшественником Galaxy M55, а рамки уменьшились на 36%. Особого внимания заслуживает защитное стекло Gorilla Glass Victus+, которое редко встречается в устройствах этого класса. Samsung явно пытается выделить новинку на фоне конкурентов, предлагая флагманские технологии по более доступной цене.

Интересно, что при схожих характеристиках с Galaxy A56, новая модель получила другое оформление камерного модуля (в виде таблетки) и упрощенный дизайн. Производитель также добавил набор AI-инструментов для редактирования фото, включая функцию удаления объектов. Ценовой диапазон пока не раскрыт, но учитывая позиционирование серии M, можно ожидать более демократичную стоимость по сравнению с A56.

Этот анонс подтверждает стратегию Samsung по расширению линейки 5G-смартфонов среднего уровня. Компания продолжает переносить премиальные технологии в более доступные устройства, что должно усилить ее позиции в конкурентном сегменте. Остается дождаться официального релиза, чтобы оценить, насколько удачным получился этот баланс между ценой и характеристиками.