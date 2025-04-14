В немецких магазинах начали появляться видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с ценами значительно выше ожидаемых, причем 8-гигабайтная версия стартует от 666 долларов

В немецких интернет-магазинах неожиданно появились первые предложения по видеокартам GeForce RTX 5060 Ti, которые пока не были официально анонсированы NVIDIA. Цены оказались значительно выше ожидаемых — базовая 8-гигабайтная версия начинается от 666 долларов, что всего на 17 долларов дешевле рекомендованной стоимости более мощной RTX 5070.

Особенно удивляют расценки на 16-гигабайтные модели — они доходят до 895 долларов, хотя по предварительным данным MSRP этой версии не должен превышать 499 долларов. Даже если вычесть европейский НДС в 20%, цены остаются неоправданно высокими. Например, младшая модель ASUS Dual RTX 5060 Ti 8GB оценивается в 587 евро (666 долларов), а флагманская ZOTAC RTX 5060 Ti AMP и вовсе стоит 721 евро (819 долларов).

Аналитики предполагают, что это временные завышенные ценники, которые ритейлеры выставили до официального анонса. Ожидается, что после старта продаж стоимость карт снизится до разумных пределов — около 480 евро за базовую 8GB версию и 600 евро за 16GB модель. Однако даже эти цифры вызывают вопросы, учитывая скромные 8 гигабайт видеопамяти в эпоху, когда игры требуют все больше ресурсов.

Интересно, что AMD, которая ранее критиковала NVIDIA за недостаточный объем памяти в видеокартах, теперь сама идет по тому же пути с RX 9060 XT. Официальный анонс RTX 5060 Ti должен состояться в ближайшие два дня, после чего карты сразу появятся в продаже. Остается надеяться, что реальные розничные цены окажутся ближе к ожидаемому MSRP, а текущие завышенные ценники — всего лишь маркетинговый ход ритейлеров.





Ситуация вызывает особое беспокойство на фоне того, что даже без учета налога цены на RTX 5060 Ti приближаются к стоимости более производительных моделей предыдущего поколения. Потребителям стоит проявить терпение и дождаться официального анонса, прежде чем делать выводы о реальной стоимости новинки. В противном случае есть риск переплатить за видеокарту, которая не оправдает ожиданий по соотношению цены и производительности.