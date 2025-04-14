Студия Bungie показала первый геймплей своего шутера Marathon и назначила релиз на сентябрь 2025 года

Bungie наконец-то показала долгожданный геймплей своего нового проекта Marathon — extraction-шутера, который является перезапуском самой первой игры студии. В рамках презентации разработчики объявили, что релиз состоится 23 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Особо нетерпеливые фанаты смогут опробовать игру раньше всех, записавшись на закрытое альфа-тестирование через официальный Discord-сервер проекта.

Во время трансляции ведущие разработчики игры, включая гейм-директора Джо Зиглера и арт-директора Джозефа Кросса, подробно рассказали о концепции Marathon. Но самым впечатляющим оказался 20-минутный ролик с реальным геймплеем, записанным во время игровой сессии с приглашенными контент-мейкерами и журналистами. Этот материал дал наиболее полное представление о том, как выглядит игровой процесс в действии.





Игрокам будут доступны четыре класса персонажей — Void, Glitch, Blackbird и Locus, каждый со своими уникальными способностями. При этом система загрузки оружия и снаряжения останется гибкой, позволяя комбинировать стили игры по своему вкусу. Разработчики подчеркнули, что Marathon — это исключительно многопользовательский проект без одиночного режима, но играть можно будет и в одиночку, без необходимости собирать полноценный отряд из трех человек.





Сюжетная линия будет раскрываться через сезонные обновления, что характерно для современных live-сервисов. Презентация завершилась обещанием регулярных новостей о развитии проекта вплоть до релиза. Для многих фанатов Bungie этот анонс стал особенно важным, ведь Marathon — первая полностью новая игра студии за последние десять лет, не считая продолжений Destiny.