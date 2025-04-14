Компания ASUS анонсировала новое поколение мини-ПК ROG NUC 2025 с процессорами Intel Arrow Lake и видеокартами NVIDIA RTX 5080 в корпусе объемом 3 литра

ASUS официально представила новое поколение компактных игровых ПК ROG NUC 2025. Устройство сохранило 3-литровый форм-фактор, но получило серьезное аппаратное обновление. В качестве процессора используется топовая модель Intel Core Ultra 9 275HX из линейки Arrow Lake-HX с 24 ядрами и максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц.

Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7. Интересно, что ASUS не стала использовать флагманскую RTX 5090, вероятно, из-за ограничений системы охлаждения в таком компактном корпусе. Тем не менее, даже RTX 5080 в этой конфигурации обещает производительность на уровне десктопной RTX 5070.

Система охлаждения мини-ПК включает двойные радиаторы и три вентилятора, что должно обеспечить стабильную работу мощных компонентов. Максимальный объем оперативной памяти составляет 96 ГБ DDR5-6400. Для хранения данных предусмотрены слоты PCIe 5.0 M.2.

С точки зрения подключений ROG NUC 2025 предлагает широкие возможности: поддержка до четырех 4K-дисплеев, интерфейсы WiFi 7 и Bluetooth 5.4, четыре порта USB 3.2, Thunderbolt 4, два HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем. Устройство позиционируется как универсальное решение для игр и профессиональных задач в компактном форм-факторе.

Этот анонс продолжает стратегию ASUS по развитию линейки NUC после приобретения соответствующего бизнеса у Intel. Новинка сочетает высокую производительность с минимальными габаритами, хотя точные сроки выхода и цены пока не объявлены. Эксперты отмечают, что такой ПК может стать интересным вариантом для тех, кто ценит мощность, но не хочет занимать много места на столе.