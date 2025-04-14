Компания ASUS анонсировала два новых игровых монитора ROG — 24-дюймовый с частотой 610 Гц и 32-дюймовый с двойным режимом работы до 320 Гц

ASUS расширила линейку игровых мониторов ROG, представив две новые модели, ориентированные на киберспортсменов и требовательных геймеров. Флагманским продуктом стал ROG XG248Q5G-P с невероятной частотой обновления до 610 Гц в режиме разгона. Этот 24,1-дюймовый монитор использует Super TN-матрицу с временем отклика 0,1 мс и покрытием 90% цветового пространства DCI-P3.

Особенностью новинки стала технология Dual Backlit, которая уменьшает размытие в движении при сохранении высокой яркости. Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию через NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium. Для удобства игроков предусмотрены фирменные функции ROG Gaming AI, включающие экранный прицел и улучшенную передачу теней. Устройство будет доступно в следующем месяце по цене около 1100 долларов.

Второй представленный монитор — ROG XG32UCG с 32-дюймовой Fast IPS-матрицей. Его ключевая особенность — двойной режим работы: 4K при 160 Гц или Full HD при 320 Гц. Матрица с временем отклика 0,3 мс и покрытием 95% DCI-P3 обеспечивает качественную картинку без шлейфов и разрывов благодаря технологии Motion Picture Clear-Sync.

Обе новинки получили современные интерфейсы подключения, включая DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. 32-дюймовая модель дополнительно оснащена USB Type-C.

Эксперты отмечают, что частота 610 Гц в 24-дюймовой модели устанавливает новый стандарт для профессионального гейминга. В то же время 32-дюймовая версия предлагает более универсальное решение с возможностью переключения между высоким разрешением и максимальной частотой обновления в зависимости от задач. Ожидается, что новинки поступят в продажу в ближайшие месяцы.