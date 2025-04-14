Постапокалиптическая игра Atomfall от Rebellion привлекла более 2 миллионов игроков за первый месяц, включая необычную статистику по использованию бит для крикета

Rebellion объявила, что их новая постапокалиптическая игра Atomfall преодолела отметку в 2 миллиона игроков в течение первого месяца после релиза. Это впечатляющее достижение для нового проекта, особенно учитывая, что уже в первые выходные в игру зашли более 1,5 миллиона пользователей. Разработчики поделились любопытной статистикой: игроки успели уничтожить свыше 5,9 миллионов врагов битами для крикета, выпить 500 тысяч чашек чая и 250 тысяч пинт пива, а также 420 тысяч раз погибнуть от нападений крысиных стай.

Часть успеха Atomfall можно объяснить тем, что игра сразу стала доступна в подписке Xbox Game Pass. Однако даже с учётом этого фактора 2 миллиона игроков за месяц — выдающийся результат для новой франшизы. Интересно, что самой популярной едой в игре оказались мясные консервы — персонажи съели более 14,1 миллиона банок.

Всего год назад на рынке практически не было постапокалиптических игр, действие которых происходило бы в Великобритании. Теперь же, после выхода Fallout London в июле 2023 года и Atomfall, у игроков появилось сразу два таких проекта. Это заставляет задуматься, не станет ли локализация апокалипсиса за пределами США новым трендом в игровой индустрии.

Atomfall предлагает необычную смесь британского колорита и постапокалиптического сеттинга, что явно нашло отклик у аудитории. Успех игры демонстрирует, что игроки готовы к свежему взгляду на жанр, даже если он сохраняет узнаваемые механики. Rebellion пока не сообщала о дальнейших планах по развитию проекта, но такие впечатляющие стартовые показатели определённо открывают перед студией новые возможности.

Судя по статистике, игроки не только активно исследуют мир Atomfall, но и с удовольствием взаимодействуют с его необычными элементами вроде крикетных бит и традиционного британского чаепития среди руин. Это сочетание мрачного сеттинга с национальным колоритом, похоже, и стало главной изюминкой проекта, позволившей ему выделиться на фоне других игр жанра.