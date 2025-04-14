Компания Apogee анонсировала ремастер классической игры BioMenace с поддержкой Steam Deck и возможностью переключения между старой и новой графикой

Apogee Software, известная по таким играм как Duke Nukem и ранним проектам Id Software, объявила о выходе ремастера своей классической игры BioMenace. Разработкой занимается студия Rigel Gameworks, а релиз запланирован на осень 2025 года в Steam. Оригинальная игра вышла в 1993 году и представляла собой красочный платформер-шутер с участием агента ЦРУ Снейка Логана, который сражался со злодеем доктором Мэнглом.

Новая версия получит улучшенную графику с поддержкой широкоэкранного формата, плавной анимацией и параллакс-прокруткой фонов. При этом разработчики сохранили возможность переключения между оригинальным и обновлённым визуальным стилем, чтобы угодить как поклонникам ретро, так и тем, кто предпочитает современную графику. Игра будет включать все три оригинальных эпизода (36 уровней) плюс один совершенно новый.

Среди других нововведений можно отметить поддержку контроллеров и Steam Deck, переработанный интерфейс, систему быстрых сохранений и новую механику переключения оружия. Также разработчики обещают перебалансированную сложность, бесконечные жизни и трекинг статистики прохождения. Игра сохранит оригинальный саундтрек Бобби Принса, известного по музыке из Wolfenstein 3D и Doom, а также получит новые композиции в стиле AdLib.

BioMenace изначально работала на движке Keen Dreams от Commander Keen, а её дизайнером был Джеймс Норвуд, позже создавший Shadow Warrior. Анонс ремастера вызвал радость у фанатов классических игр Apogee, которые давно ждали возвращения этой культовой серии. В Steam игра получит достижения, таблицы лидеров и полную поддержку современных систем.

Таким образом, BioMenace Resurrection станет не просто графическим апдейтом, а полноценным переосмыслением классики с сохранением духа оригинала. Это хорошая новость как для тех, кто играл в BioMenace в 90-х, так и для нового поколения игроков, которые смогут познакомиться с этой культовой серией в современном виде.