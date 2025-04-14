Разработчики Assetto Corsa EVO анонсировали ключевые обновления, включая оффлайн-режим, улучшенный ИИ и ранний доступ к моддингу

KUNOS Simulazioni и издатель 505 Games представили новый ролик, в котором раскрыли планы по развитию Assetto Corsa EVO. Игра, находящаяся в раннем доступе в Steam с 16 января, уже добилась значительного успеха благодаря поддержке сообщества. Разработчики прислушались к отзывам игроков и теперь готовят серию важных обновлений, направленных на улучшение игрового процесса.

Одним из главных нововведений станет режим Open Mode, позволяющий играть без подключения к интернету. Карьера и Академия вождения также будут доступны оффлайн, в то время как специальные события потребуют соединения с сетью. Команда работает над оптимизацией производительности для разных конфигураций, включая VR и мультимониторные setups, а также улучшает стабильность и плавность игры.

Искусственный интеллект гонщиков получит более выраженную индивидуальность и будет адаптироваться под уровень сложности. Планируются доработки интерфейса и новые опции для настройки гонок, включая функцию Custom Race Weekend. Мультиплеер, который сейчас тестируется внутри студии, выйдет в третьем обновлении раннего доступа летом 2025 года с полностью переработанным сетевым кодом.

Неожиданно приятным сюрпризом стало решение предоставить инструменты для моддинга ещё в период раннего доступа, а не после официального релиза. Это позволит сообществу начать создавать контент раньше, а разработчикам — доработать систему на основе фидбэка. Важной новостью также стало возвращение Стефано Казильо, сооснователя KUNOS, на должность технического директора проекта.

Assetto Corsa EVO продолжает развиваться, балансируя между традициями серии и инновациями. Игра уже доступна в Steam Early Access за 39,99 евро, а полная версия выйдет после периода доработок и тестирования. Разработчики приглашают всех желающих ознакомиться с полной версией ролика, чтобы узнать больше о предстоящих изменениях.