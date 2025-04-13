Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Lumicore представила обновлённый OLED-микродисплей с рекордной энергоэффективностью
Китайская компания Lumicore усовершенствовала OLED-микродисплей — новинка сохраняет яркость 3000 нит при вдвое меньшем энергопотреблении.

Китайская компания Lumicore, которая всего несколько лет назад оставалась малоизвестной, продолжает укреплять свои позиции на рынке микродисплеев. Недавно производитель представил обновлённую версию своего 0,71-дюймового OLED-дисплея Full HD, который уже использовался в прототипах XR-гарнитур. Новая модель LMC071FHDC-A сохранила яркость 3000 нит, но при этом сократила энергопотребление на 50%.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Технические характеристики дисплея включают контрастность 650:1 при максимальной яркости и равномерность подсветки более 92%. Производитель также улучшил цветопередачу, особенно в градациях серого, что крайне важно для устройств дополненной и виртуальной реальности. Помимо базовых характеристик панели, Lumicore интегрировала ряд интеллектуальных функций: поддержку интерфейса MIPI, схемы управления пикселями, переключение направления сканирования и встроенное улучшение изображения.  

Устройство уже запущено в массовое производство на 2025 год. Хотя Lumicore не называет конкретных партнёров, учитывая предыдущие collaborations, новый дисплей может появиться как в разработческих наборах для AR, так и в специализированных устройствах для военных применений.  

Особенность Lumicore заключается в полном цикле производства — компания самостоятельно разрабатывает и производит как OLED-панели, так и микросхемы управления. Это позволяет создавать оптимизированные решения для компактных носимых устройств. Пока сложно сказать, когда технология доберётся до массового потребителя, но специалисты отмечают, что подобные разработки определяют будущее XR-устройств.  

#lumicore
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
14
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
9
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
В Сочи камеры с искусственным интеллектом начнут следить за подозрительными машинами
+
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
1
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
1
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
2
Ubisoft Mainz выпустила очередное обновление для разработчиков Anno 117
1
Samsung выпустит смартфон Galaxy M56 17 апреля 2025 года
+
Новый суперконденсатор сохраняет 93% ёмкости после 30 000 циклов зарядки
+
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
+
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
27
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1
Ростех разрабатывает телесистему для новой орбитальной станции
+
В лунной миссии НАСА «Артемида» может быть задействован луноход Eagle компании Lunar Outpost
+
Модернизированные истребители Mirage 2000DRMV стали поступать на вооружение ВКС Франции
+
Mazda опубликовала изображения своего нового электрокроссовера CX-6e
+
«Глория Джинс» из-за низких продаж закрывает магазины одежды для подростков «Ready! Steady! Go!»
+

Популярные статьи

Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
24
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
17
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
20
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
05:41
Видно-то видно, это уровень пространства DCI-P3 которое сейчас распространено на технике яблочников и OLED смартфонах, но оно вам надо если вы пилите контент, смотрите киношки в HDR, занимаетесь каким...
Корейские разработчики предложили многослойные наночастицы, которые обеспечат 133% sRGB
Эдуард Кузнецов
04:43
Уитков потомственный дипломат и известный интелектуал, результаты встречи очевидны.
Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге
Эдуард Кузнецов
04:38
Интересно, что же хуже, повышенные пошлины или полный запрет изза вторички.
Торговый конфликт между КНР и США позволит Пекину не бояться вторичных санкций за торговлю с РФ
Маэстро
04:05
пипец у меня пичот. зарубился с мразотой
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Андрей Патуринский
02:54
Амудэ тормози. Интел ещё прошлое овно не разгребло, а вы уже новое сыпите. Ппц. Корейцы даже покурить не ходят
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Андрей Патуринский
02:47
Будь там чуть больше расстояние, то ваша гениальная ссылка имела бы смысл. Но увы. Толщина там как раз оптимальная, так как их тепло сразу сбрасывается на ребра, а не гуляет по всему радиатору. Да им ...
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
шопоголик
02:39
Ага, ты первый удалил, а обкакался я.
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Маэстро
02:37
Шопоголик комменты удаляет...как не мужчина. Понял что обкакался :)
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Андрей Патуринский
02:37
Ну это говно бомжа точно будет работать как надо и не мешать прижиму кристалла к охладу. Да и чипы там не такие горячие как в 30 серии
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
Маэстро
02:29
Бог с тобой. Никогда на этом не хайпился. При желании могу, но я не такой человек. Мне не нужна ничья жалость. Я не родился таким, а стал таким. И я был пацаном на «Субару». И я купил её на кровно зар...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем