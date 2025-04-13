Китайская компания Lumicore усовершенствовала OLED-микродисплей — новинка сохраняет яркость 3000 нит при вдвое меньшем энергопотреблении.

Китайская компания Lumicore, которая всего несколько лет назад оставалась малоизвестной, продолжает укреплять свои позиции на рынке микродисплеев. Недавно производитель представил обновлённую версию своего 0,71-дюймового OLED-дисплея Full HD, который уже использовался в прототипах XR-гарнитур. Новая модель LMC071FHDC-A сохранила яркость 3000 нит, но при этом сократила энергопотребление на 50%.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Технические характеристики дисплея включают контрастность 650:1 при максимальной яркости и равномерность подсветки более 92%. Производитель также улучшил цветопередачу, особенно в градациях серого, что крайне важно для устройств дополненной и виртуальной реальности. Помимо базовых характеристик панели, Lumicore интегрировала ряд интеллектуальных функций: поддержку интерфейса MIPI, схемы управления пикселями, переключение направления сканирования и встроенное улучшение изображения.

Устройство уже запущено в массовое производство на 2025 год. Хотя Lumicore не называет конкретных партнёров, учитывая предыдущие collaborations, новый дисплей может появиться как в разработческих наборах для AR, так и в специализированных устройствах для военных применений.

Особенность Lumicore заключается в полном цикле производства — компания самостоятельно разрабатывает и производит как OLED-панели, так и микросхемы управления. Это позволяет создавать оптимизированные решения для компактных носимых устройств. Пока сложно сказать, когда технология доберётся до массового потребителя, но специалисты отмечают, что подобные разработки определяют будущее XR-устройств.