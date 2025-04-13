Китайская компания Lumicore, которая всего несколько лет назад оставалась малоизвестной, продолжает укреплять свои позиции на рынке микродисплеев. Недавно производитель представил обновлённую версию своего 0,71-дюймового OLED-дисплея Full HD, который уже использовался в прототипах XR-гарнитур. Новая модель LMC071FHDC-A сохранила яркость 3000 нит, но при этом сократила энергопотребление на 50%.
Технические характеристики дисплея включают контрастность 650:1 при максимальной яркости и равномерность подсветки более 92%. Производитель также улучшил цветопередачу, особенно в градациях серого, что крайне важно для устройств дополненной и виртуальной реальности. Помимо базовых характеристик панели, Lumicore интегрировала ряд интеллектуальных функций: поддержку интерфейса MIPI, схемы управления пикселями, переключение направления сканирования и встроенное улучшение изображения.
Устройство уже запущено в массовое производство на 2025 год. Хотя Lumicore не называет конкретных партнёров, учитывая предыдущие collaborations, новый дисплей может появиться как в разработческих наборах для AR, так и в специализированных устройствах для военных применений.
Особенность Lumicore заключается в полном цикле производства — компания самостоятельно разрабатывает и производит как OLED-панели, так и микросхемы управления. Это позволяет создавать оптимизированные решения для компактных носимых устройств. Пока сложно сказать, когда технология доберётся до массового потребителя, но специалисты отмечают, что подобные разработки определяют будущее XR-устройств.