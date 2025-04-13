Разработчики Sifu анонсировали релиз необычного футбольного экшена Rematch с 4v4 и 5v5 матчами на PC и консолях.

Студия Sloclap, известная по боёвке Sifu, представила футбольный экшен Rematch. Игра выйдет 19 июля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также станет доступна в Xbox Game Pass с первого дня релиза.

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Анонс состоялся во время презентации Triple-I Initiative Showcase, где показали новый трейлер, демонстрирующий уникальный стиль игры. В отличие от традиционных футбольных симуляторов, Rematch предлагает динамичные матчи 4 на 4 и 5 на 5 с акцентом на зрелищные приёмы и экшен.

Для тех, кто хочет опробовать игру заранее, Sloclap анонсировала открытое бета-тестирование. Оно пройдёт с 18 по 19 апреля исключительно для PC через Steam.

Интересно, что проект впервые показали ещё на The Game Awards 2024, и тогда он вызвал немалое удивление у фанатов Sloclap. Вместо ожидаемого продолжения Sifu студия решила экспериментировать с совершенно новым направлением.