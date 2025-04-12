Разработчики Marathon заявили, что игра не потребует аккаунта PlayStation Network на платформах PC и Xbox Series X/S.

Bungie сделала важное заявление для будущих игроков своего шутера Marathon. Как подтвердили представители студии на официальном Discord-сервере игры, владельцам версий для PC и Xbox Series X/S не потребуется аккаунт PlayStation Network для доступа к проекту. Эта информация появилась благодаря публикации пользователя KAMI в социальной сети X (бывший Twitter).

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Такое решение выгодно отличает Marathon от некоторых других мультиплатформенных проектов. Например, Helldivers 2 до сих пор требует привязки к PSN на PC, что делает игру недоступной в регионах, где сервис PlayStation Network не работает. Bungie учла этот опыт, решив не ограничивать аудиторию своих платформ.

Отдельно стоит отметить, что для версии на PlayStation 5 аккаунт PSN всё же понадобится — это стандартное требование Sony для всех многопользовательских проектов на её консолях. Однако для остальных платформ разработчики предусмотрели более открытый подход.

Параллельно с этим анонсом Bungie подтвердила дату первого показа геймплея Marathon — это произойдёт в субботу, 12 апреля, в 10:00 по тихоокеанскому времени.