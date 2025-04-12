Базовый вариант с RTX 4060 стоит 2780 долларов.

Израильская компания Compulab представила обновленную версию своего безвентиляторного компактного ПК Airtop3, добавив в конфигурацию дискретную видеокарту GeForce RTX 4060. Новый вариант сохраняет все ключевые особенности линейки — полностью пассивное охлаждение через массивные медные пластины и прочный корпус, но теперь предлагает более современную графику на архитектуре Ada Lovelace. Базовый вариант с RTX 4060 стоит 2780 долларов, тогда как версия без дискретной видеокарты обойдется в 1790 долларов.

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Несмотря на обновление графической составляющей, платформа Airtop3 по-прежнему использует сокет LGA1151 и процессоры Intel Coffee Lake. В топовой конфигурации доступен Xeon E-2278GE, а в самой бюджетной — Celeron G4900T. Пользователи могут выбрать между новой RTX 4060 и более старой профессиональной видеокартой RTX A2000.