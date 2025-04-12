Разработчики подтвердили эксклюзивный релиз Hades 2 для Nintendo Switch и следующего поколения консолей

После успешного релиза в раннем доступе на PC стало известно о планах выпуска Hades 2 на консолях Nintendo. Разработчики из Supergiant Games подтвердили, что официальная версия 1.0 игры появится на текущей Nintendo Switch и готовящейся к выходу Switch 2. При этом других консольных версий пока не планируется, что делает релиз эксклюзивным для платформ Nintendo.

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Студия Supergiant объявила, что полная версия Hades 2 должна выйти в этом году, хотя точная дата пока не называется. Игра продолжит традиции оригинального Hades, сочетая элементы roguelike с захватывающим нарративом и улучшенным визуальным стилем. Поклонники серии особенно отмечают глубокую проработку персонажей и динамичный боевой геймплей, который стал визитной карточкой франшизы.

Решение выпускать игру только на платформах Nintendo выглядит неожиданным, учитывая популярность оригинального Hades на других консолях. Однако это может быть связано с техническими особенностями готовящейся Switch 2 или эксклюзивными договоренностями с Nintendo. В любом случае, поклонникам PlayStation и Xbox придется либо ждать возможного будущего релиза, либо приобретать версию для PC.