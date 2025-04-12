Компания Xiaomi первой представила бета-версию HyperOS 2 на базе Android 16 для смартфонов Xiaomi 15 и 14T Pro

Xiaomi сделала неожиданный шаг, став одним из первых производителей, запустивших программу предварительного просмотра Android 16. В то время как многие бренды всё ещё разворачивают обновления до Android 15, китайская компания уже представила бета-версию своей оболочки HyperOS 2 на базе следующей версии мобильной ОС. Первыми устройствами, получившими доступ к программе разработчика, стали флагман Xiaomi 15 и топовая модель Xiaomi 14T Pro.

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Особенностью новой программы предварительного просмотра стала её доступность для обычных пользователей. В отличие от многих других OEM-производителей, Xiaomi позволяет установить бета-сборки без необходимости разблокировки загрузчика. Однако компания предупреждает, что эти ранние версии могут содержать множество ошибок и нестабильностей в работе, поэтому устанавливать их стоит только опытным пользователям, готовым столкнуться с возможными проблемами.

Процесс установки обновления относительно прост: необходимо скачать соответствующий ROM-файл с официального источника, после чего система автоматически проверит его и начнёт процесс обновления. Важным условием является наличие последней стабильной версии HyperOS на устройстве перед попыткой установки бета-версии. Xiaomi подчёркивает, что эти сборки в первую очередь предназначены для разработчиков, которые хотят заранее адаптировать свои приложения под новую версию системы.