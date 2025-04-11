Недавний опрос компании Piper Sandler показал, что iPhone продолжает оставаться самым популярным смартфоном среди американских подростков. Согласно данным исследования "Taking Stock of Teens" за весну 2025 года, 88% опрошенных уже владеют устройствами Apple, а столько же респондентов планируют выбрать iPhone в качестве своего следующего телефона. Эти цифры выросли по сравнению с прошлогодними результатами, где владельцев iPhone было 85%.
Особый интерес вызывает тот факт, что четверть опрошенных подростков выразили желание приобрести ожидаемую новинку - iPhone 17, который должен выйти осенью или зимой. Эксперты связывают такую лояльность молодого поколения к продукции Apple с бесшовной интеграцией устройств в социальную жизнь и узнаваемым дизайном, который стал своеобразным статусным символом среди тинейджеров.
Однако в других технологических категориях позиции Apple выглядят не столь впечатляюще. Только 1% подростков используют очки Apple Vision Pro, тогда как 25% владеют устройствами Oculus. Сервис Apple TV+ также не пользуется популярностью у молодой аудитории - его используют лишь 1% опрошенных. Единственным исключением стала Apple Music, которая занимает второе место по популярности среди музыкальных сервисов с 34% пользователей.
Аналитики отмечают, что подобная приверженность бренду Apple в сегменте смартфонов создает серьезные проблемы для конкурентов. Android-производителям становится все сложнее переманивать молодых пользователей, которые с раннего возраста привыкают к экосистеме Apple.