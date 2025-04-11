Исследование подтвердило доминирование iPhone среди американских подростков

Недавний опрос компании Piper Sandler показал, что iPhone продолжает оставаться самым популярным смартфоном среди американских подростков. Согласно данным исследования "Taking Stock of Teens" за весну 2025 года, 88% опрошенных уже владеют устройствами Apple, а столько же респондентов планируют выбрать iPhone в качестве своего следующего телефона. Эти цифры выросли по сравнению с прошлогодними результатами, где владельцев iPhone было 85%.

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Особый интерес вызывает тот факт, что четверть опрошенных подростков выразили желание приобрести ожидаемую новинку - iPhone 17, который должен выйти осенью или зимой. Эксперты связывают такую лояльность молодого поколения к продукции Apple с бесшовной интеграцией устройств в социальную жизнь и узнаваемым дизайном, который стал своеобразным статусным символом среди тинейджеров.

Однако в других технологических категориях позиции Apple выглядят не столь впечатляюще. Только 1% подростков используют очки Apple Vision Pro, тогда как 25% владеют устройствами Oculus. Сервис Apple TV+ также не пользуется популярностью у молодой аудитории - его используют лишь 1% опрошенных. Единственным исключением стала Apple Music, которая занимает второе место по популярности среди музыкальных сервисов с 34% пользователей.

Аналитики отмечают, что подобная приверженность бренду Apple в сегменте смартфонов создает серьезные проблемы для конкурентов. Android-производителям становится все сложнее переманивать молодых пользователей, которые с раннего возраста привыкают к экосистеме Apple.