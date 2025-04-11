В Days Gone Remastered появился режим Horde Assault

Bend Studio представила новый режим Horde Assault в преддверии выхода Days Gone Remastered на PlayStation 5 и PC. Игра выйдет 25 апреля 2025 года, и помимо улучшенной графики и технических возможностей для PS5 и PS5 Pro, она получит несколько новых режимов, включая Horde Assault, Permadeath и Speedrun. Режим Horde Assault также будет доступен на PC через DLC Broken Road.

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Horde Assault — это аркадный режим выживания, в котором игроку предстоит сражаться с огромными ордами, а также другими опасными противниками, такими как Брейкеры, Ричеры и медведи-рейджеры. Чем дольше игрок выживает, тем сложнее становятся враги. Начинается режим с минимальным вооружением, но по мере продвижения можно находить ящики с припасами, содержащие случайное оружие, включая новую огнемётную установку, недоступную в сюжетном режиме.

Помимо оружия, игроки могут выполнять побочные задания, чтобы получать дополнительные ресурсы и опыт. Если продержаться 30 минут, начнётся Ultimate Horde — бесконечная волна врагов. За успехи в режиме можно открывать новых персонажей, косметические предметы и инъекторы, которые значительно меняют геймплей. Некоторые инъекторы дают преимущества, но увеличивают сложность, а другие, наоборот, упрощают выживание, но снижают количество очков.

Режим Horde Assault рассчитан на 10 часов дополнительного игрового времени и доступен сразу после запуска игры, хотя разработчики рекомендуют сначала освоить основы в сюжетном режиме. Days Gone Remastered можно предзаказать в PlayStation Store, а владельцы PS4-версии смогут получить апгрейд за 10 долларов. На PC режим выйдет в составе DLC Broken Road в Steam и Epic Games Store.