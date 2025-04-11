В Южной Корее обнаружили регистрацию множества пользовательских видеокарт GIGABYTE на базе Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti, что указывает на скорый анонс новых моделей

В начале апреля в Южной Корее были замечены интересные регистрации от компании GIGABYTE. Как обнаружил пользователь harukaze5719, производитель зарегистрировал целую линейку ещё не анонсированных видеокарт на базе процессоров AMD и NVIDIA. Документы в Агентстве по радиосвязи Южной Кореи (RRA) свидетельствуют о том, что вскоре на рынке появятся новые бюджетные решения от обоих производителей, причём их выход может быть практически одновременным.

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Особенно впечатляет разнообразие моделей GeForce RTX 5060 Ti от GIGABYTE. Судя по регистрациям, компания готовит версии AERO, AORUS ELITE, EAGLE, GAMING и WINDFORCE, причём все они оснащены 16 ГБ видеопамяти. В отличие от этого, ассортимент карт на базе Radeon RX 9060 XT выглядит куда скромнее — пока зарегистрированы только две модели GAMING OC с 8 и 16 ГБ памяти. Для сравнения, у конкурента ASUS, как сообщалось ранее, готовится три бюджетные линейки Radeon: DUAL, PRIME и TUF.

Интересно, что среди зарегистрированных моделей GIGABYTE пока нет 8-гигабайтных версий RTX 5060 Ti. Возможно, их документы ещё находятся на рассмотрении или будут поданы позже. Что касается сроков выхода, то партнёры NVIDIA должны представить первые игровые видеокарты на архитектуре Blackwell уже на следующей неделе. Цены на эти модели уже стали предметом спекуляций после недавних утечек.