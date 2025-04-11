Компоненты Apple Vision Pro 2 начали массово производить в Китае, хотя судьба первого поколения остаётся под вопросом

С момента выхода в середине 2023 года дорогостоящий шлем смешанной реальности Apple Vision Pro так и не смог завоевать массовую аудиторию. Высокая цена в 3499 долларов сразу отсекла значительную часть потенциальных покупателей. В течение последнего года ходили слухи, что Apple даже отказалась от разработки прямого преемника первой версии, переключившись на создание более доступной модели. Прошлой осенью аналитики отмечали резкое сокращение производства текущей версии, а некоторые источники утверждали, что компания и вовсе прекратит выпуск к концу 2024 года.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Однако недавно появилась информация, которая меняет картину. Китайское издание ITHome со ссылкой на инсайдеров из цепочки поставок сообщило, что компоненты для второго поколения Apple Vision Pro уже начали массово производить. Согласно этим данным, компания Lens Technology поставляет стеклянные панели, а Changying Precision занимается производством корпусов. Также несколько контрактных производителей электроники якобы получили заказы на печатные платы.

Интересно, что пока неясно, о какой именно версии идёт речь. Одни эксперты полагают, что это будет удешевлённая модель, о разработке которой сообщалось ранее. Другие считают, что Apple готовит полноценное второе поколение с новым процессором M5. По предварительным данным, презентация нового устройства может состояться в 2025 году.