Компания Bigme представила Hibreak-ридер с E Ink экраном на базе Android 11

Компания Bigme расширила линейку устройств с E Ink дисплеями, выпустив новую версию Hibreak без поддержки сотовых сетей. Устройство, обнаруженное Good e-reader, позиционируется как "ePaper Reader HiBreak" и сохраняет дизайн оригинального смартфона, но с некоторыми отличиями. Главное изменение - гибридный лоток для SIM-карты, где соответствующий отсек заблокирован, что делает невозможным использование мобильной связи.

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Технические характеристики включают 5,84-дюймовый монохромный E Ink экран с плотностью 275 ppi, процессор MediaTek Helio P35, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения до 1 ТБ. Устройство оснащено 5 МП фронтальной и 13 МП основной камерами, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а его автономность обеспечивает аккумулятор на 3300 мАч с зарядкой через USB-C.

Несмотря на отсутствие сотового модуля, новинка стоит дороже (299 долларов), чем 4G-версия с монохромным экраном (249 долларов) или цветным дисплеем (279 долларов). При этом оба устройства работают на устаревшей Android 11. Такой ценовой политике сложно найти оправдание, особенно учитывая, что версия с мобильной связью предлагает больше возможностей за меньшие деньги. Пока устройство не представлено на официальном сайте Bigme, но уже доступно для покупки через Good e-reader.