Google подтвердила разработку мобильной версии NotebookLM с мультиязычным аудио и новыми форматами

Компания Google объявила о скором выходе мобильного приложения для своей платформы NotebookLM, которая уже почти два года помогает пользователям работать с документами. Изначально представленный как веб-сервис, инструмент на базе искусственного интеллекта позволяет загружать файлы, автоматически генерировать конспекты и отвечать на вопросы по содержимому. В прошлом году функционал расширили возможностью Audio Overview — преобразования текста в подкаст-диалог между двумя ИИ-голосами, что сделало сервис популярным среди студентов и исследователей.

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Официальный аккаунт NotebookLM в X подтвердил разработку нативной мобильной версии, хотя точные сроки релиза и приоритетные платформы пока не раскрываются. По данным источников, приложение сначала может стать доступным в ограниченном числе стран, а затем выйти глобально. Это решение устранит главный недостаток сервиса — отсутствие оптимизации для мобильных устройств, где веб-версия сталкивается с проблемами интерфейса, например, наложением элементов или некорректным отображением темного режима.

Параллельно Google анонсировала расширение языковой поддержки для Audio Overview. Помимо английского, функция получит новые голоса и форматы подачи информации, включая экспериментальные варианты с имитацией живого общения — паузами, эмоциональными интонациями и даже словами-паразитами. Эти изменения направлены на создание эффекта естественного диалога, что особенно важно для образовательного контента. Однако конкретные сроки внедрения обновлений остаются неизвестными.