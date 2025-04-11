Samsung планирует обновить систему камер в флагмане S26 Ultra

Согласно свежим слухам, Samsung готовит значительные изменения в камерах для будущего флагмана Galaxy S26 Ultra. Инсайдер PandaFlashPro сообщает, что компания наконец откажется от 10 МП телефото-камеры с 3-кратным оптическим зумом, которая используется в линейке Ultra, начиная с модели S22 Ultra. Вместо этого Samsung освободит место для нового сенсора, хотя точные характеристики замены пока неизвестны.

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Ожидается, что остальные камеры S26 Ultra останутся прежними: 200 МП основной сенсор, 50 МП сверхширокоугольный (впервые представленный в S25 Ultra) и 50 МП телефото с 5-кратным зумом. В качестве возможного кандидата на замену 10 МП модуля рассматривается сенсор ISOCELL JN5, который Samsung анонсировала в прошлом году как универсальное решение для сверхширокоугольных и телефото-камер.

Это изменение станет продолжением стратегии Samsung по ежегодному обновлению хотя бы одного камерного модуля в линейке Ultra. В S25 Ultra компания уже модернизировала сверхширокоугольную камеру, увеличив разрешение с 12 до 50 МП. Теперь пришло время для апгрейда 3-кратного телефото-объектива, который оставался практически неизменным несколько поколений. Ожидается, что Galaxy S26 Ultra будет представлен в начале 2025 года.