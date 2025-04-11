Макеты iPhone 17 Pro раскрыли изменения в толщине корпуса и внешнем виде

На популярном YouTube-канале Unbox Therapy были представлены макеты будущих моделей iPhone 17 Pro и Pro Max, которые демонстрируют изменения в дизайне и характеристиках устройств. Эти макеты предназначены для производителей чехлов и дают представление о размерах и расположении элементов смартфонов. Согласно полученной информации, iPhone 17 Pro будет практически идентичен своему предшественнику по высоте и ширине, но его корпус станет толще на 0,45 миллиметра. Аналогичные изменения ожидаются и для модели Pro Max, хотя её макет не был детально измерен.

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Одним из заметных нововведений стал обновлённый дизайн задней панели. В видео показана двухцветная задняя крышка, которая вызвала неоднозначные отзывы из-за её эстетики. Кроме того, камера iPhone 17 Pro получила дополнительный слой на выступе, который теперь включает вспышку.

Экран iPhone 17 Pro останется прежним — это OLED-дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2622 × 1206 пикселей. Технология Super Retina XDR обеспечит высокую яркость и качество изображения, а частота обновления будет варьироваться от 1 до 120 Гц. Модель iPhone 17 Pro Max также сохранит свои размеры экрана — 6,9 дюйма.

Ожидается, что новые модели будут представлены в сентябре 2025 года. Пока Apple не раскрывает полных деталей о линейке iPhone 17, но макеты дают возможность оценить направление развития дизайна устройств.