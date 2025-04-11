Компания Motorola выпустила новую версию Moto G Stylus с улучшенным дисплеем и поддержкой 68-ваттной зарядки

Компания Motorola анонсировала обновлённую версию смартфона Moto G Stylus 2025, сохранившую ключевые особенности линейки, но получившую ряд улучшений. Новинка выделяется 6,7-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит в HDR-режиме. Встроенный стилус по-прежнему остаётся визитной карточкой устройства, работая со всеми приложениями, а наличие разъёма 3,5 мм для наушников порадует любителей проводных аксессуаров.

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Аппаратная начинка включает процессор Snapdragon 6 Gen 3, который должен обеспечить прирост производительности по сравнению с прошлогодней моделью. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой 68-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Камерный модуль состоит из 50 МП основного сенсора Sony Lytia 700C, 32 МП фронтальной и 13 МП сверхширокоугольной камер, как и в предыдущей версии.

Смартфон получил обновлённый дизайн с более широким блоком камер, соответствующим современному стилю Motorola, и сохранил защиту по стандарту IP68. В США продажи начнутся 17 апреля по цене $399 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, тогда как в Канаде устройство появится только 13 мая. Информация о доступности в других регионах пока не раскрывается.