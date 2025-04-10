В сети появились данные о смартфоне Motorola Edge 60 Stylus со стилусом и датой выхода

Компания Motorola продолжает расширять линейку Edge 60-й серии, готовя к выпуску модель Edge 60 Stylus со встроенным активным стилусом. Согласно утечкам, опубликованным инсайдером Абхишеком Ядавом, новинка получит 6,7-дюймовый pOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 7s Gen 2. Аппарат будет оснащен тройной основной камерой с 50-мегапиксельным основным модулем, а также 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

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Особенностью Edge 60 Stylus станет поддержка стилуса, что роднит его с моделью Moto G Stylus 5G, но в более премиальном исполнении. Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 68-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Устройство сразу поступит в продажу с предустановленной Android 15.

Ожидается, что смартфон будет представлен в двух цветовых вариантах - "Gibraltar Sea" и "Surf the Web" - в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Старт продаж в Индии запланирован на 17 апреля, однако информация о международной доступности и цене пока отсутствует. Это будет уже третья модель в линейке Edge 60 после недавно представленного Edge 60 Fusion и ожидаемых Edge 60 и Edge 60 Pro.