Разработчики Mistfall Hunter представили новый класс и локации для предстоящего бета-теста экшен-RPG

Bellring Games объявила о проведении второго закрытого бета-теста своей экшен-RPG Mistfall Hunter, который стартует 22 апреля 2025 года. Игра в жанре PvPvE с элементами extraction shooter продолжает развиваться после первого анонса на Xbox Partner Preview в октябре прошлого года.

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Главным нововведением теста станет доступный для игры класс Reverent Seer - первые полноценные саппорт-персонажи в проекте. Они используют катализаторы для атак и заклинаний, могут призывать лечащие и защитные рунные столбы, а также обладают способностью предотвращать смерть союзников. В арсенале класса есть и наступательные руны, оглушающие и сковывающие противников.





Игрокам откроется новая локация к северу от Брандргарда - Кузница, где теперь обитают превратившиеся в Корродированных кузнецы и рабочие. Из-за увеличения территории разработчики разделили крепость на две случайным образом выбираемые карты. В тесте также появится соло-режим с переработанным расположением монстров, включая новых противников: Стражника, Тюремного Надзирателя, Ночного Дозорного и Кающегося.





Среди других нововведений - система улучшений лагеря, общее хранилище для аккаунта, баланс классов, система друзей, голосовой чат и эмоции. Разработчики обещают оптимизированную производительность и сниженные системные требования по сравнению с первым тестом.