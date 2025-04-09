Китайская компания KTC выпустила бюджетный 5K-монитор с частотой 120 Гц и высокой яркостью, конкурирующий с Apple Studio Display

Китайский производитель мониторов KTC анонсировал новую модель H27P3, которая позиционируется как более доступная альтернатива Apple Studio Display. Устройство получило 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 5K (5120 × 2880 пикселей), поддержкой частоты обновления до 120 Гц в режиме Full HD и яркостью 500 нит. При этом его стоимость в Китае составляет всего около 495 долларов, что в три раза дешевле решения Apple.

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Одной из ключевых особенностей монитора стала возможность переключения между режимами: 5K@60 Гц для работы с графикой и 1080p@120 Гц для игр. Производитель заявляет о покрытии 100% sRGB и 99% DCI-P3 и Adobe RGB, что делает его привлекательным для дизайнеров и фотографов. Кроме того, встроенный USB-C порт поддерживает подачу питания до 65 Вт и работает как USB-хаб с двумя портами Type-A.

Пока монитор доступен только в Китае по цене 3 599 юаней, но учитывая практику компании, в ближайшие месяцы он может появиться и на международном рынке. Если KTC сохранит аналогичную ценовую политику в других регионах, это может серьёзно повлиять на выбор пользователей, ищущих качественный 5K-дисплей за разумные деньги.

Специалисты отмечают, что KTC удалось предложить не просто более дешёвый, но и в чём-то более продвинутый вариант по сравнению с Apple Studio Display. Высокая яркость, частота обновления 120 Гц и хорошая цветопередача делают его универсальным решением как для профессионалов, так и для геймеров. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только после тестирования реальных образцов.

Если KTC действительно выведет этот монитор на глобальный рынок по сопоставимой цене, у него есть все шансы стать популярной альтернативой не только Apple Studio Display, но и другим 5K-моделям от Dell, HP и LG. Пока же остаётся ждать официальных данных о международном релизе и независимых обзоров, которые подтвердят заявленные характеристики.