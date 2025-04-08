Глава Xbox Фил Спенсер подтвердил разработку портативного игрового устройства подчеркнув важность доступности игр в любом месте

Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, вновь затронул тему портативного устройства Xbox во время интервью с iJustine, приуроченного к 50-летию компании. Он подчеркнул, что команда Xbox ориентируется на то, где и как люди играют, отмечая значительный рост облачного гейминга с десятками миллионов часов ежемесячной игры через Xbox Cloud Gaming.

Спенсер выразил особый энтузиазм по поводу портативных устройств, отметив, что они решают проблему мобильности, когда невозможно взять с собой консоль или игровой ПК. Ключевой концепцией он назвал ориентацию на игрока, а не на конкретное устройство, чтобы обеспечить доступ ко всем играм, сохранениям и правам в любом месте.

Согласно последним слухам, устройство под кодовым названием Project Keenan разрабатывается совместно с ASUS и может выйти уже в этом году. Недавно ASUS опубликовала загадочный тизер, на который Xbox ответил с долей юмора, что многие восприняли как подтверждение сотрудничества.

Хотя Спенсер не раскрыл конкретных деталей, его слова подтверждают, что Microsoft серьезно рассматривает портативный сегмент как часть своей экосистемы. Акцент на преемственности игрового опыта между устройствами соответствует общей стратегии Xbox по созданию единой игровой платформы.



