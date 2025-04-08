Разработчик представил киберпанк-демку на Unreal Engine 5.5.4 с Lumen и трассировкой лучей которая нагружает даже RTX 4090

Недавно стала доступна для загрузки впечатляющая технологическая демонстрация, созданная в Unreal Engine 5.5.4. Разработчик Паскуале Скионти вдохновлялся эстетикой "Бегущего по лезвию" и другими произведениями в жанре киберпанк. Первоначальная версия демки, сделанная в UE 5.3, использовала только динамическое освещение без Lumen и трассировки лучей. Однако обновленная версия полностью раскрывает возможности современных технологий освещения.

Демонстрация включает Lumen Global Illumination и Reflections, а также аппаратную трассировку лучей для Ambient Occlusion, отражений и теней. Визуальный результат получился потрясающим — сцены выглядят реалистично благодаря сложной системе освещения. Однако такая графика требует огромных вычислительных ресурсов. Даже флагманская видеокарта RTX 4090 справляется с демкой лишь в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду.

Разработчик специально создал две версии проекта, чтобы продемонстрировать разницу между традиционным динамическим освещением и передовыми методами с использованием трассировки лучей. Демка доступна для свободного скачивания, что позволяет всем желающим оценить возможности Unreal Engine 5.5.4.