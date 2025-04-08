Разработчики анонсировали Blue Prince — необычную смесь головоломок, стратегии и рогалика с меняющимся особняком и загадками

Необычная игра Blue Prince от студии Dogubomb готовится к выходу 10 апреля на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC через Steam, а также появится в подписках Game Pass и PS+ Game Catalogue. Этот проект сложно отнести к какому-то одному жанру — он сочетает элементы головоломки от первого лица, карточной стратегии, рогалика и нарративной загадки. Игроки берут на себя роль Саймона, который унаследовал 45-комнатный особняк Маунт Холли, но чтобы окончательно вступить в права наследства, ему нужно найти таинственную 46-ю комнату.

Особенность игры в том, что планировка особняка меняется каждый день, создавая новые испытания. Вместо традиционных обучающих подсказок Blue Prince предлагает игрокам разбираться во всем самостоятельно, изучая подсказки в комнатах. Основной механикой стало составление плана дома — при открытии каждой двери игрок выбирает одну из трех случайных комнат. Некоторые помещения встречаются редко, другие появляются только в определенных местах, а почти в каждой есть что-то полезное: ключи, драгоценности, монеты или предметы с особыми свойствами.

Главная цель — добраться до Преддверия, комнаты, где можно найти ключ к 46-й комнате. Но по пути игроков ждет множество других загадок. Некоторые комнаты содержат подсказки к головоломкам в других помещениях, другие могут физически соединяться или влиять на весь особняк. Разработчики отмечают, что для решения некоторых загадок придется делать заметки в реальной жизни, так как нужные комнаты могут долго не попадаться снова.

Первое время случайность механик может раздражать — чтобы решить головоломку, нужно не только найти нужную комнату, но и иметь подходящие предметы. Однако по мере прогресса открываются способы обойти эти ограничения. В игре есть постоянные улучшения и скрытые механики, о которых разработчики просят не распространяться, чтобы не спойлерить сюрпризы.

Проект выйдет 10 апреля с поддержкой Xbox Play Anywhere, позволяя играть на консолях, ПК и в облаке с перекрестными сохранениями.